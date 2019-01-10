قريبًا أغنية «ريح العون» بصوت حسن البيجو

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الخميس 10 يناير 2019, 05:25 مساء
الفنان حسن البيجو ينتهي من تسجيل وتصوير أغنية «ريح العون» للفنان سيد بومدين (فيسبوك)


انتهى الفنان حسن البيجو من تسجيل وتصوير أغنية «ريح العون»، وهي للفنان سيد بومدين المعروف باسم «شادي الجبل».

وقام بتوزيع الأغنية من جديد الموزع ياسر نجم وإشراف فني مصطفى نجم، ومن إخراج محمد البرعصي.

وصاحب البيجو في التسجيل كل من مصطفى الإسكندراني عازف كمان، نوري السراوي عازف كمان، أحمد الزليتني عازف القانون، أحمد السعيطي عازف ناي، خليفة الكرغلي عازف أكارديون، مصطفى نجم عازف عود، عوض الحداد عازف إيقاع، عوض بوزنوكة عازف رق، وخدمات إنتاجية أحمد قرقوم، أحمد الجهاني، وسيتم عرض العمل قريبًا على القنوات الليبية.

وقال البيجو لـ«بوابة الوسط»، «العمل استمر تصويره ما يقارب الثلاثة أشهر، كانت ظروفه صعبة وممتعة واخترت هذه الأغنية لحبي لأغاني التراث الليبي، حيث قمت بغناء وتصوير أغنية طيرين في عش الوفاء، وللفنان عبدالجليل الهتش أغنية دمعك غير زايد، فقررت أن أقوم بالغناء للفنان بومدين، وهذه الأغنية من الأغاني التي أحب فهي تذكرني ببنغازي وشوارعها القديمة».

السيد بومدين من مواليد مدينة بنغازي العام 1916 واسمه محمد السيد، بدأ حياته الفنية العام 1940 بانضمامه إلى إحدى الفرق، ثم انتسب إلى الإذاعة المحلية بمدينة بنغازي في مطلع الخمسينات.
 

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