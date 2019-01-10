هيئة الثقافة توقع مذكرة تفاهم ثقافية للنهوض بالشباب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يناير 2019, 12:34 مساء
هيئة الثقافة توقع مذكرة تفاهم ثقافية للنهوض بالشباب (فيسبوك)

وقعت الهيئة العامة للثقافة التابعة لحكومة الوفاق الوطني مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجالات الشباب وريادة الأعمال والابتكار، الأربعاء مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال فرع ليبيا والمنظمة الوطنية للشباب الليبي.

حضر مراسم التوقيع كل من رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة حسن أونيس، عضو اللجنة التسييرية بالهيئة محمد الهدار، ورئيس الشبكة العالمية مختار جويلي، ورئيس المنظمة الوطنية للشباب مسعود حسّي وعدد من الفنانين والشعراء، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وألقيت خلال مراسم التوقيع العديد من الكلمات أشادت بالمبادرة، التي ستعزز دور الشباب في ليبيا، وكشف أونيس أن الهيئة ستنظم مهرجانًا ضخمًا معنيًا بالثقافة والفن سيعقد بالقرضابية في مدينة سرت، ووصف أونيس هذا الاختيار بأنه ذو « دلالة ورمزية، لانتصار هذه المدينة على تنظيم الدولة الإسلامية بقيادة شباب البنيان المرصوص».

وأوضح أونيس أن المهرجان سيشمل كل المناطق الليبية ويعد مناسبة لجمع الليبيين وملتقى للسلام والمحبة، ودعا كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني للمشاركة في هذا المهرجان ودعمه.

وأهدى رئيس الهيئة للمشاركين والضيوف مجموعة أعداد من صحيفة «ليبيا الإخبارية» ومجموعة كتب من إصدارات الهيئة العامة للثقافة.

الشبكة العالمية لريادة الأعمال هي منظمة غير ربحية لها أنشطة في 170 دولة من بينها ليبيا، ومن مهامها نشر ثقافة ريادة الأعمال وإقامة المسابقات وربط مكاتب الدول الأعضاء من خلال مناشط عالمية.
 

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