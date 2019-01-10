جائزة الملك فيصل العالمية تعلن أسماء الفائزين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يناير 2019, 11:53 صباحا
سبعة فائزين بجائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الـ41 (أرشيفية:انترنت)

أعلنت جائزة الملك فيصل العالمية بالمملكة العربية السعودية أسماء الفائزين في دورتها الحادية والأربعين، والتي ذهبت لسبعة فائزين بينهم أكاديميان عربيان من المغرب ومصر.

وفاز بالجائزة في فرع اللغة العربية والأدب، وموضوعه لهذا العام «اللغة العربية وتحديات العصر»، المغربي عبدالعالي محمد ودغيري الأستاذ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس في الرباط، والمصري محمود فهمي حجازي الأستاذ في كلية الآداب بجامعة القاهرة، وفقًا لوكالة رويترز.

وفي فرع الجائزة لخدمة الإسلام فازت جامعة أفريقيا العالمية في السودان «نظير جهودها في خدمة الإسلام وتعليم أحكامه ونشر اللغة العربية في أفريقيا ما وراء الصحراء»، بينما حُجبت الجائزة في فرع الدراسات الإسلامية، والتي كان موضوعها هذا العام «الدراسات في مقاصد الشريعة»، لعدم استيفاء الأعمال المرشحة معايير الفوز.

وفي فرع الطب، وموضوعه لهذا العام «بيولوجية هشاشة العظام»، تقاسم الجائزة الأميركيان بيورن رينو أولسن الأستاذ بجامعة هارفارد وستيفن تايتل بم الأستاذ في جامعة واشنطن في سانت لويس.

وفي فرع العلوم، وموضوعه لهذا العام «الكيمياء»، تقاسم الجائزة الأميركيان ألن جوزيف بارد الأستاذ في جامعة تكساس وجان فرشيت الأستاذ في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

وأطلقت مؤسسة الملك فيصل الخيرية الجائزة التي مُنحت للمرة الأولى العام 1979 لمكافأة الأفراد والمؤسسات على إنجازاتهم الفردية في خمسة فروع هي اللغة العربية والأدب وخدمة الإسلام والدراسات الإسلامية والطب والعلوم، وتبلغ قيمة الجائزة في كل فرع 750 ألف ريال (نحو 200 ألف دولار).

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