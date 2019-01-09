انطلاق مهرجان «المسرح العربي» الخميس

بوستر مهرجان المسرح العربي (خاص لـ بوابة الوسط)

يشهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، مساء الخميس، افتتاح الدورة الحادية عشرة لمهرجان المسرح العربى الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستمر حتى 16 يناير الجاري، بمشاركة 27 عرضًا مسرحيًّا.

تفتتح المهرجان وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، والأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله الأمين، في حضور 400 مسرحي عربي وأكثر من 250 مسرحيًّا مصريًّا.

يتضمن حفل الافتتاح الذي يقدمه المخرج خالد جلال، كلمات لوزيرة الثقافة وأمين عام الهيئة، وكلمة المسرح العربي التي يلقيها الفنان الجزائري سيد أحمد قدومي، كما يتضمن عرض فيلمين تسجيليين عن الهيئة العربية للمسرح، وعن شخصية صاحب كلمة اليوم العربي للمسرح.

يكرم المهرجان خلال الافتتاح 25 فنانًا وكاتبًا مسرحيًّا مصريًّا، منهم أشرف عبدالغفور، سميحة أيوب، سهير المرشدي، سميرة عبدالعزيز، سميرى أحمد، نعيمة عجمي، نجاة علي، نبيل منيب، عزت العلايلي، رشوان توفيق، جلال الشرقاوي، سناء شافع، سمير العصفوري، فهمي الخولي، يحيى الفخراني، محمود ياسين، وسمير غانم.