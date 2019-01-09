إطلاق مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال

فرقة المسرح الوطني مصراتة تطلق مسابقة للتأليف المسرحي الموجه للأطفال (فيسبوك)

أعلنت فرقة المسرح الوطني مصراتة، الثلاثاء، عن إطلاق مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال.

ومن شروط المسابقة، أن يكون النص موجها للفئة العمرية بين 6 أعوام و15 عام، و أن يحدد المؤلف الفئة العمرية المستهدفة بالنص بشكل دقيق، و أن يكون النص مكتوب باللغة العربية الفصحى، ألا يكون النص مقتصرًا على ممثل واحد «مونودراما»، وأن يحمل النص معان تربوية وتعليمية، وفي حال كان النص معدًا عن قصة أو رواية أو مسرحية، فعلى المؤلف الإشارة لها،وفقًا للمكتب الاعلامي للهيئة العامة للثقافة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، والتى تشرف على نشاطات الفرقة.

وأشارت الفرقة بأن أخر موعد لقبول المشاركات سيكون 15 مارس المقبل، وتمنح جوائز لأفضل ثلاثة نصوص مسرحية بالمسابقة.