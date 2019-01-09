مصر تستعيد قطعة أثرية فرعونية سُرقت من الأقصر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يناير 2019, 02:36 مساء
صورة وزعتها وزارة الآثار المصرية لقطعة أثرية فرعونية، 9 يناير 2019 (أ ف ب)

استردت مصر قطعة أثرية فرعونية تعود إلى أكثر من 3500 سنة سُرقت قبل حوالى ثلاثة عقود من معبد الكرنك في الأقصر وظهرت قبل عامين في قاعة مزادات بلندن، بحسب مسؤول في وزارة الآثار المصرية.

وقال مدير إدارة الآثار المستردة في وزارة الآثار شعبان عبد الجواد لوكالة «فرانس برس» الأربعاء، إن «القطعة الأثرية هي منحوتة من الحجر عليها بقايا خرطوش للملك أمنتحب الأول (1525-1504 قبل الميلاد) وشوهدت لآخر مرة في أوائل تسعينات القرن الماضي في المتحف المفتوح بمعبد الكرنك في الأقصر» جنوب مصر.

وأوضح أن «القطعة ظهرت في مطلع العام 2017 في قاعة مزادات بلندن فقمنا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستردادها وبالفعل تسلمتها السفارة المصرية بلندن في سبتمبر الماضي».

وأشار إلى أن هذه القطعة الأثرية «أعيدت إلى مصر بعد تغليفها وتسلمتها وزارة الآثار (أمس) الثلاثاء».

وتتسلم مصر باستمرار من الخارج قطعًا أثرية مسروقة. 

كما تقوم القاهرة بحملات من أجل استعادة آثار فرعونية معروضة في متاحف أوروبية مثل تمثال نفرتيتي الشهير في برلين.

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