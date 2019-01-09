عرض لوحة بانكسي التي تمزقت تلقائيًا في ألمانيا

لوحة بانكسي التي تمزقت تلقائيا بعد بيعها في مزاد لدى دار سوذبيز (أ ف ب)



تعرض لوحة فنان الشارع البريطاني بانكسي التي تمزقت تلقائيًا بعيد بيعها في مزاد في أكتوبر لمدة شهر في ألمانيا اعتبارًا من الخامس من فبراير على ما أعلن متحف فرايدر بوردا في بادن بادن.

وستعرض اللوحة التي تمزقت جزئيًا إلى قصاصات عمودية للمرة الأولى للعامة منذ تمزقها خلال مزاد لدار «سوذبيز» على ما أوضح المتحف في بيان، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وستعرض اللوحة وهي بعنوان «لوف إز إن ذي بن» حتى الثالث من مارس.

وقال هينينغ شايبر مدير المتحف في البيان «نتوقع اهتمامًا خاصًا من قبل الشباب ومحبي بانكسي»، مشيرًا إلى أن المعرض يسهم في «جعل الفن في متناول الجميع».

وكان تمزق اللوحة تلقائيًا في مطلع أكتوبر أثار ذهول الحضور بعيد شرائها بسعر 1,042 مليون دولار لدى دار «سوذبيز» في لندن، وأثار ضجة في سوق الفن، وكان الفنان الذي لا يكشف عن هويته خطط لتمزق اللوحة بنفسه، وأكدت السيدة التي اشترت اللوحة قرارها اقتناء اللوحة رغم تمزقها.

وفي شريط فيديو، كشف الفنان عن الآلية التي وضعها في الإطار المذهّب الكثيف الذي يحيط باللوحة، وهي رسم بالأكليريك لأحد أشهر أعماله الجدارية يمثّل فتاة صغيرة تفلت بالونًا أحمر على شكل قلب.