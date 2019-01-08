الهيئة العامة للثقافة توقع عقد إنتاج مسلسل درامي

الهيئة العامة للثقافة توقع عقد إنتاج مسلسل درامي (فيسبوك)

ضمن خطتها لدعم الثقافة والفن وقعت الهيئة العامة للثقافة الإثنين، بمقر ديوان الهيئة عقدًا مع الفنان عيد سعيد لإنتاج مسلسل درامي مكون من ثلاثين حلقة.

التوقيع تم بين رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن أونيس، والفنان عيد سعيد بحضور مدير إدارة الإنتاج الثقافي بالهيئة أنور البلعزي، وفقًا للمكتب الإعلامي بالهيئة.

وعقب التوقيع قال أونيس: «نقدر الأعمال الدرامية الملتزمة والهادفة التي تساهم في رفع الوعي الثقافي والاجتماعي من خلال ما تطرحه من رؤى وما تقدمه من رسائل ذات مضمون».

وأضاف رئيس الهيئة أن الفنان «عيد سعيد هو أحد فنانينا المميزين في مدينة بنغازي، ونعتز ونقدر كل الفنانين والمثقفين في ليبيا دون استثناء».

الهيئة العامة للثقافة توقع عقد إنتاج مسلسل درامي (فيسبوك)