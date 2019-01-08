السرطان يكتب آخر مشهد في قصة حياة جوسلين صعب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يناير 2019, 10:46 صباحا
المخرجة اللبنانية جوسلين صعب تقف وراء الكاميرا في 14 ديسمبر 2005 في دبي (أ ف ب)

أعلن أصدقاء مقربون وفاة المخرجة اللبنانية جوسلين صعب، الإثنين، في أحد مستشفيات باريس، بعد صراع استمر عامين مع مرض السرطان.

وكانت جوسلين صعب بدأت حياتها المهنية صحفية، ثم انتقلت إلى كتابة السيناريو والإخراج والتصوير الفوتوغرافي، حسب «فرانس برس».

ودرست العلوم الاقتصادية في باريس وفي بداية السبعينات من القرن الماضي عملت مراسلة إخبارية لمحطات تلفزيونية أوروبية، ومن أبرز تغطياتها الحرب العربية-الإسرائيلية في أكتوبر العام 1973، وأنجزت أفلامًا وثائقية عدة عن هذه الحرب وعن كردستان وعن حرب العراق وإيران والجولان ولبنان.

ولصعب ثلاثة أفلام تسجيلية عن بيروت، منها «رسالة الى بيروت» (1978) و«بيروت مدينتي» (1982).

وأنجزت أربعة أفلام روائية أبرزها «كان يا مكان بيروت» حيث تغوص في ذاكرة المدينة من خلال مراهقتين مقدمة تحية إلى السينما في العاصمة اللبنانية. وحقق فيلمها «دنيا» الذي صورته في مصر نجاحًا.

وكانت صعب وراء تنظيم مهرجان أفلام المقاومة الثقافية الذي عملت لإقامته في أكثر من مدينة لبنانية بهدف نشر السينما الهادفة.

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