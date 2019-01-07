مكتب الثقافة سرت يعقد ندوة عن التنمر

مكتب الثقافة سرت يعقد ندوة عن التنمر (فيسبوك)

نظم مكتب الثقافة سرت، في إطار نشاط صالونه الثقافي، ندوة بعنوان «نحو بيئة مدرسية خالية من التنمر» الخميس، بقاعة مكتب الثقافة سرت.

وتهدف الندوة الي تقديم مادة علمية حول طريقة التعامل مع ظاهرة التنمر، وكيفية التعامل مع الطلاب المتنمرين في المدارس ومواجهتها.

حضر الندوة عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والتربوي، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة، التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وتناول الصالون عدة محاور منها التعريف بالتنمر، وأشكاله وأسبابه، وآثاره على الطلبة.

وتطرقت الندوة أيضًا لدور الأهل في الوقاية والحد من التنمر، ودور المدرسة في مواجهتها، وتخلل الصالون عرض فيلم توعوي عن ظاهرة التنمر والآثار السلبية الناتجة عنها.