3 أفلام من «القاهرة السينمائي» تحصد 6 جوائز «غولدن غلوب»

بوستر فيلم «الكتاب الأخضر» (خاص لـ بوابة الوسط)

فازت ثلاثة أفلام من التي عرضتها شاشة مهرجان «القاهرة السينمائي» في دورته الأربعين بـ6 من أهم جوائز «غولدن غلوب» الـ76 والتي أعلنت فجر الإثنين.

في مقدمة هذه الأفلام «الكتاب الأخضر» الذي عرض في الافتتاح واقتنص ثلاث جوائز «غولدن غلوب» لأفضل فيلم، وأفضل سيناريو لبريان هايز كوري وبيتر فاريلي، ونيك فاليلونجا وأفضل ممثل مساعد لماهرشالا علي عن دوره بالفيلم.

الفيلم الثاني الذي عرضه المهرجان هو فيلم «روما» وحصد جائزة «غولدن غلوب» أفضل فيلم أجنبي، كما فاز المخرج المكسيكي ألفونسو كوارون، بجائزة «غولدن غلوب 2019» لأفضل مخرج، والفيلم الذي كتبه كوارون يسرد قصة عام في حياة عائلة من الطبقة المتوسطة في مدينة مكسيكو سيتي بدولة المكسيك في أوائل السبعينات.

فى حين فازت النجمة جين كلوز بـ«غولدن غلوب» أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم البريطاني الزوجة الذي عرضه المهرجان في قسم البانوراما الدولية.

ويقول المنتج والسيناريست محمد حفظي إن فوز تلك الأعمال التي عرضها مهرجان «القاهرة السينمائي» في دورته الأربعين يعكس مدى اختيار أجمل الأعمال وأهمها ضمن أقسام مهرجان القاهرة، وأن أعيننا كانت تبحث عن الأهم والأقوى سينمائيًا ليكون المهرجان منافسًا كبيرًا وسط نظرائه من المهرجانات الدولية الكبرى، وندًا لها في عرض مجموعة من أهم أفلام 2018 وهو ما حدث بالفعل.

وأوضح: استطعنا عرض فيلم «روما» للمخرج ألفونسو كوارون، وحظى بإعجاب الجمهور والنقاد. وكذلك فيلم الافتتاح «الكتاب الأخضر» الذي اخترناه ليكون عرضًا يليق بمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، وبأهمية الفيلم الذي وضعه أغلب النقاد العالميين ضمن الأفلام الأهم خلال العام الجاري.

ومن جانبه قال الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله المدير الفني للمهرجان: إنه شعور بالفخر أن تفوز ثلاثة أفلام من التي عرضها مهرجان القاهرة بعدد من جوائز غولدن غلوب، وأن تتسيد المشهد السينمائي في واحدة من أهم الجوائز السينمائية العالمية، وهو ما يعكس حجم التميز في الاختيار.