ليدي غاغا ترتدي ثوبًا بلون اللافندر في حفل جوائز الـ«غولدن غلوب»

ليدي غاغا ترتدي ثوبًا بلون اللافندر في حفل جوائز الـ«غولدن غلوب» (أرشيفية:انترنت)



عادت الألوان الزاهية إلى السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الـ«غولدن غلوب»، الأحد، فارتدت نجمة البوب الأميركية الشهيرة ليدي غاغا ثوبًا باللون الخزامي «اللافندر».

وكانت ليدي غاغا مرشحة لجائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي عن فيلم «إيه ستار إيز بورن»، وتهادت على السجادة الحمراء بثوب من بيت أزياء «فالنتينو» بأكمام منتفخة وذيل طويل، ورفعت شعرها المصبوغ باللون الأزرق الفاتح، وزينت رقبتها بقلادة ألماس خلابة من تيفاني، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقالت غاغا عن أولى بطولاتها السينمائية: «لقد اكتشفت شيئًا في هذا الفيلم، هو شيء يسمى الكيمياء. أنت تقوم في الأساس بخلق شخصية، لكنك تتحول في الواقع إلى هذه الشخصية».

وأثار ثوب غاغا مقارنات مع ثوب ارتدته الممثلة جودي غارلاند، التي قامت ببطولة النسخة الأولى من الفيلم من إنتاج العام 1954.

والعام الماضي سيطر اللون الأسود على أزياء النجمات خلال الحفل، في مساندة لحركة «مي تو» التي هزت هوليوود عاصمة السينما الأميركية.

وشهد الحفل أزياء بالألوان الأزرق والذهبي والأحمر، والكثير من الألوان البراقة، لكن عديد النجمات ارتدين أساور دعمًا لحركة «تايمز أب» ضد التحرش الجنسي.



ليدي غاغا ترتدي ثوبًا بلون اللافندر في حفل جوائز الـ«غولدن غلوب» (أرشيفية:انترنت)