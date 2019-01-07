كيفن سبايسي يمثل أمام القاضي لتوجيه تهمة الاعتداء الجنسي إليه

الممثل الأميركي كيفن سبايسي في بيفرلي هيلز، 17 أكتوبر 2013 (أ ف ب)

يمثل الممثل الأميركي كيفن سبايسي، الإثنين، أمام أحد قضاة محكمة نانتكيت (ماساتوشتس) الذي سيوجه إليه الاتهام في قضية اعتداء جنسي على شاب كان في الثامنة عشرة في العام 2016.

سبايسي بطل مسلسل «هاوس أوف كاردز» كان قد طلب أن يتمثل بمحاميه، إلا أن القاضي توماس باريت رفض ذلك مرغمًا إياه على المثول أمام المحكمة عند الساعة 11,00 بالتوقيت المحلي (الساعة 16,00 ت غ)، وفق «فرانس برس».

ويأتي الاتهام الرسمي هذا بعد أكثر من 13 شهرًا على التقدم بالشكوى ويشكل مرحلة جديدة لحركة «#مي_تو» بعد إدانة الممثل بيل كوسبي وتوجيه الاتهام إلى المنتج هارفي واينستين.

يواجه المتهم باعتداء جنسي على شخص فوق سن الرابعة عشرة احتمال الحكم عليه بالسجن خمس سنوات في ولاية ماساتشوستس (شمال شرق).

ويدعي الشاب مقدم الشكوى أن الممثل أدخل مرات عدة يده إلى سرواله وأمسك بعضوه الذكري في السابع من يوليو 2016 عندما كانا في مطعم في نانتكيت. ويؤكد أنه يمتلك تسجيلاً مصورًا بالحادثة.

ويتهم رجال عدة الممثل البالغ 59 عامًا والحائز جائزتي أوسكار بالاعتداء منذ بدء حركة «#مي_تو» في أكتوبر 2017، وبات منذ ذلك الحين شخصًا غير مرغوب فيه في هوليوود.

وقال كيفن في رسالة موجهة إلى القاضي إنه سيخوض المحاكمة على أساس عدم الاعتراف بالتهم الموجهة إليه.