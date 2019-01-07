مكتب الثقافة غدامس يناقش خطط 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يناير 2019, 12:19 مساء
مكتب الثقافة غدامس يختتم نشاطات العام 2018 الثقافية ويناقش خططه للعام 2019 (فيسبوك)

نظم مكتب الثقافة غدامس بقاعة المرحوم محمد موري احتفالية لمناسبة اختتام الموسم الثقافي للعام 2018، استعراض فيها المكتب أهم الأنشطة والبرامج الثقافية التي أقيمت على نطاق البلدية، ومناقشة الخطط المستقبلية للعام 2019. 

حضر الاحتفالية كل من مدير مكتب الثقافة غدامس، وعميد وأعضاء المجلس البلدي غدامس، وعضو مجلس الأعيان، وعضو اللجنة التنسيقية للدستور ورؤساء المكاتب والإدارات بالمكتب الثقافي غدامس وعدد من الضيوف، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة التابعة لحكومة الوفاق.

كما تم تكريم العديد من الشخصيات والداعمين قطاع الثقافة خلال الاحتفالية.

مكتب الثقافة غدامس يختتم نشاطات العام 2018 الثقافية ويناقش خططه للعام 2019 (فيسبوك)
مكتب الثقافة غدامس يختتم نشاطات العام 2018 الثقافية ويناقش خططه للعام 2019 (فيسبوك)
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