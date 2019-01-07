مكتب الثقافة غدامس يناقش خطط 2019

نظم مكتب الثقافة غدامس بقاعة المرحوم محمد موري احتفالية لمناسبة اختتام الموسم الثقافي للعام 2018، استعراض فيها المكتب أهم الأنشطة والبرامج الثقافية التي أقيمت على نطاق البلدية، ومناقشة الخطط المستقبلية للعام 2019.
حضر الاحتفالية كل من مدير مكتب الثقافة غدامس، وعميد وأعضاء المجلس البلدي غدامس، وعضو مجلس الأعيان، وعضو اللجنة التنسيقية للدستور ورؤساء المكاتب والإدارات بالمكتب الثقافي غدامس وعدد من الضيوف، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة التابعة لحكومة الوفاق.
كما تم تكريم العديد من الشخصيات والداعمين قطاع الثقافة خلال الاحتفالية.