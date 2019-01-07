رامي مالك يفوز بجائزة أفضل ممثل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يناير 2019, 11:05 صباحا
عازف الغيتار فرقة كوين براين ماي والممثل رامي مالك والمنتج غراهام كينغ بحفل جوائز غولدن غلوب (أ ف ب)

فاز فيلم «بوهيميان رابسودي» بجائزة غولدن غلوب أفضل فيلم درامي الأحد، فيما نال بطله رامي مالك جائزة أفضل ممثل.

ويتناول «بوهيميان رابسودي» حياة قائد فرقة «كوين» الشهيرة فريدي مركوري، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال مالك «أنا أكثر من متأثر، قلبي يكاد يخرج من صدري الآن» شاكرًا الكثير من الناس من بينهم المغني الشهير الذي توفي العام 1991. 

وشكل فوز الفيلم مفاجأة، إذ كان يتوقع فوز «ابه ستار إز بورن» بجائزة أفضل فيلم درامي، وهو من بطولة ليدي غاغا وبرادلي كوبر، والذي كان مرشحًا في خمس فئات، واكتفى الفيلم بجائزة أفضل أغنية لليدي غاغا. 

وعلى صعيد الأفلام الغنائية الاستعراضية والكوميدية فاز فيلم «غرين بوك» بجائزة أفضل فيلم، وحصد أكبر عدد من الجوائز خلال الحفل مع فوزه بغولدن غلوب أفضل سيناريو، فيما نال مهارشالا جائزة أفضل ممثل في دور ثانٍ.

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