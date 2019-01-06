«بريكست» مصدر إلهام للروائيين البريطانيين

«بريكست» مصدر إلهام للروائيين البريطانيين (أ ف ب)

يشكل الخروج من الاتحاد الأوروبي والتوترات المصاحبة له في المجتمع البريطاني المنقسم بشدة حيال المسألة، مصدر إلهام للكتَّاب في مجالات أدبية مختلفة من الروايات السياسية إلى المنشورات الاستشرافية الساخرة.

ويمكن تلمّس هذا الأثر في إصدارات كتّاب معروفين من أمثال آلي سميث وجوناثان كو وأيضًا لدى روائيين مبتدئين مثل جيمس سيلفستر، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأطلق على المنشورات الأدبية المتصلة بهذا النوع اسم «بريكس-ليت»، وهي كلمة إنجليزية مركبة تجمع بين «بريكست» أي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي و«ليترتشر» أي الأدب، وتتنوع هذه النصوص بين الديستوبيا أو عالم الواقع المرير الذي يتصوّره أنصار البقاء في الاتحاد الأوروبي، والإصدارات التي تنطوي على تحليل للانقسامات بين البريطانيين.

ويقول مؤسس دار نشر مستقلة صغيرة، دانيال هيسكوكس «لاحظت أن النصوص التي تلقيتها في السنوات الأخيرة تراوح بين الديستوبيا القاتمة»، ونشر هيسكوكس العام الماضي رواية «تايم أوف لايز» أو «زمن الأكاذيب» لدوغلاس بورد والتي تدور أحداثها المتخيلة في بريطانيا العام 2020 بعد انتخاب حاكم أشبه بدونالد ترامب البريطاني.

ويستخدم البعض الكتابة للإضاءة على الانقسامات المرافقة لاستفتاء يونيو 2016 الذي قرر بنتيجته البريطانيون خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، وطلب الناشر الأوروبي «بيرين» من الكاتب أنتوني كاترايت تأليف رواية للرد على الانتقادات بشأن «بريكست»، وفي هذه الرواية القصيرة بعنوان «ذي كات» يروي الكاتب قصة حب بين مخرج وثائقيات من سكان المدينة وعاملة ريفية، وفي منطقة ريفية في ويست ميدلاندز، يواجه أبطال القصة صعوبة في التفاهم بما يعكس حالة الوطن ككلّ.

ويوضح جيمس سيلفستر مؤلف «بلود، وايت أند بلو» أو «دم، أبيض وأزرق» التي يصفها بأنها أول رواية لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي «كتابي يأتي بجزء كبير منه كرد فعل ضد البريكست».

واختار سيلفستر بطلة لروايته جاسوسة إنجليزية - تشيكية تكافح من أجل بلد يكرهها أثناء إشكالية البريكست، وأراد أن يظهر ما يلحقه «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالناس والعذاب الذي تسبب به ولا يزال».

وتدور أحداث بعض المنشورات الأدبية المستوحاة من «بريكست» في مناطق بريطانية غالبًا ما يتجاهلها الأدب، مثل معقل مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي في شرق إنجلترا الذي ركّزت عليه قصة «ميسينغ فاي» لآدم ثورب، أو منطقة ويست ميدلاندز حيث تدور بشكل رئيس أحداث قصة «ميدل إنغلاند» لجوناثان كو.

ويروي ثورب قصة فقدان مراهقة تعيش في مجمّع متداع، وكتب القسم الأكبر من روايته قبل الاستفتاء واختار مسرحًا لأحداثها مدينة صغيرة في لنكولنشاير شرق إنجلترا، ولم تتحول القصة إلى «رواية بريكست» إلا بعدما ظهر «الفقر واليأس» اللذان رصدهما الكاتب كأحد آثار الاستفتاء، ويشير إلى أن الروائيين يجب أن يرصدوا بدقة الإشارات التي يجهلها السكان بشكل عام.

وتلفت الروائية أماندا كريغ إلى أن دور الكتّاب يكمن في «إرغام الناس على التفكير وتلمّس الأمور التي تؤثر سلبًا عليهم»، وتروي في كتابها «ذي لاي أوف ذي لاند» أو «كذبة الأرض» قصة زواج مترنّح بما يعكس تحليلًا أكثر دقة للأسباب الحقيقية وراء «بريكست».