تكريم 25 فنانًا وكاتبًا مصريًا من مهرجان «المسرح العربي»

عدد من الفنانين المكرمين في مهرجان «المسرح العربي» (أرشيفية: الإنترنت)

يقيم مهرجان «المسرح العربي» الذي يعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية عشرة ظهر الثلاثاء، داخل مركز المؤتمرات الصحفية بفندق «جراند حياة»، يتحدث خلاله الكتاب والفنانون المصريون الذين يكرمهم المهرجان، عن علاقتهم بالمسرح وأبرز التجارب التي قدموها فوق خشبته.

وقال غنام غنام، مسؤول الإعلام بالهيئة، إن المهرجان دأب كل عام على تكريم عدد من الفنانين والكتاب من صناع المسرح الذين ينتمون إلى البلد المضيف.

وأشار إلى أن دورة المهرجان التي تستمر من 10 إلى 16 يناير الجاري، تكرم 25 فنانًا وكاتبًا مصريًّا من رموز المسرح المصري وهم أشرف عبد الغفور وآمال بكير وجلال الشرقاوي ورشوان توفيق وسميحة أيوب وسمير أحمد وسمير العصفوري وسميرة عبد العزيز وسمير غانم وسناء شافع وسهير المرشدي وعبد الرحمن أبوزهرة وعزت العلايلي وفهمي الخولي وكمال عيد ولينين الرملي ومحمود الحديني ومحمود ياسين ونبيل الحلفاوي ونبيل منيب ونجاة علي ونعيمة عجمي وهدى وصفي ويسري الجندي ويحيى الفخراني.

وأوضح غنام أن المؤتمر سيتضمن كلمات لهؤلاء الفنانين والكتاب حول تجاربهم المسرحية، وسوف يجيبون عن أسئلة الحضور فيما يخص هذه التجارب وعلاقتهم بالمسرح عمومًا.