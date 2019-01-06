تكريم 25 فنانًا وكاتبًا مصريًا من مهرجان «المسرح العربي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يناير 2019, 02:18 مساء
عدد من الفنانين المكرمين في مهرجان «المسرح العربي» (أرشيفية: الإنترنت)

يقيم مهرجان «المسرح العربي» الذي يعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية عشرة ظهر الثلاثاء، داخل مركز المؤتمرات الصحفية بفندق «جراند حياة»، يتحدث خلاله الكتاب والفنانون المصريون الذين يكرمهم المهرجان، عن علاقتهم بالمسرح وأبرز التجارب التي قدموها فوق خشبته.

وقال غنام غنام، مسؤول الإعلام بالهيئة، إن المهرجان دأب كل عام على تكريم عدد من الفنانين والكتاب من صناع المسرح الذين ينتمون إلى البلد المضيف.

وأشار إلى أن دورة المهرجان التي تستمر من 10 إلى 16 يناير الجاري، تكرم 25 فنانًا وكاتبًا مصريًّا من رموز المسرح المصري وهم أشرف عبد الغفور وآمال بكير وجلال الشرقاوي ورشوان توفيق وسميحة أيوب وسمير أحمد وسمير العصفوري وسميرة عبد العزيز وسمير غانم وسناء شافع وسهير المرشدي وعبد الرحمن أبوزهرة وعزت العلايلي وفهمي الخولي وكمال عيد ولينين الرملي ومحمود الحديني ومحمود ياسين ونبيل الحلفاوي ونبيل منيب ونجاة علي ونعيمة عجمي وهدى وصفي ويسري الجندي ويحيى الفخراني.

وأوضح غنام أن المؤتمر سيتضمن كلمات لهؤلاء الفنانين والكتاب حول تجاربهم المسرحية، وسوف يجيبون عن أسئلة الحضور فيما يخص هذه التجارب وعلاقتهم بالمسرح عمومًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قرار برفض تأجيل ديربي بنغازي.. والإقامة في الموعد
رياضة محلية
الاتحاد الليبي لبناء الأجسام يفوز بجائزة الأفضل في 2018
رياضة محلية
بنغازي تستضيف معرض «صنع في مصر»
ليبيا
بالفيديو: تخريج دفعة جديد من قوة مكافحة الإرهاب بالمنطقة الشرقية
ليبيا
حوار.. عميد بلدية تازربو يروي لـ«الوسط»: الخاطفون سألوني عن رصيد حسابي واتهموني ...
ليبيا
«جريدة الوسط»: عودة المنسحبين إلى «الرئاسي» وتشكيل حكومة وحدة وطنية
ليبيا
التاجوري موهبة ليبية تبهر بلاد «العم سام»
رياضة محلية
الدعم النقدي للوقود يثير جدلا بين المؤيدين والمعارضين
ليبيا
داخلية الموقتة: ضبط طلبة هاربين من المدارس في حملة ببنغازي
ليبيا
النائب علي السعيدي: نرحب بأوامر القبض والتحقيق يجب أن يشمل الشركسي والتريكي وبيت...
ليبيا
مانشستر سيتي يوقف ليفربول ويشعل المنافسة من جديد
رياضة عالمية
عبدالحكيم بلحاج: كلفت محاميا للرد على مذكرة النائب العام
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المشروبات الغازية تدمر الكلى