ليبيا تشارك بالدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

ليبيا تشارك بالدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب (فيسبوك)

تشارك ليبيا في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين، الذي تنطلق فعالياته بالقاهرة خلال الفترة 23 يناير إلى 5 فبراير المقبل.

وفي إطار الاستعداد للمشاركة بالفعاليات وجهت الهيئة العامة للثقافة التابعة لحكومة الوفاق الوطني الدعوة للوزارات والهيئات والجامعات للمشاركة في الجناح الليبي، والتنسيق مع اتحاد الناشرين الليبيين بخصوص الإجراءات الخاصة بمشاركة دور النشر الليبية بجناح واحد تحت اسم ليبيا، برعاية الهيئة العامة للثقافة، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وأوفد رئيس الهيئة حسن أونيس كلاً من رئيس اتحاد الناشرين الليبيين علي عوين، ومستشار شؤون الإعلام بالهيئة خليفة الحامدي إلى القاهرة؛ للإعداد والترتيب لمشاركة ليبيا بالمعرض.

وتم إعداد برنامج ثقافي ثري طيلة أيام المعرض يعكس الثقافة والهوية الليبية، وسيكون للكتاب الليبي حضور بالجناح الرسمي في الصالة الرئيسية بالمعرض، حيث تعرض مجموعة من المؤسسات والهيئات الحكومية، إلى جانب الهيئة العامة للثقافة، وبعض إصدارات الوزارات، والجهات التابعة منها مركز المحفوظات والدراسات التاريخية، ومجلس الثقافة العام، والدار الوطنية، ومعهد الدراسات الأفريقية، وبعض الجامعات والمؤسسات من مختلف أنحاء ليبيا.

وسيتم تخصيص جناح للبيع يضم الإصدارات الجديدة للهيئة العامة للثقافة، وبعض دور النشر الليبية.