«122» في دور العرض بالإمارات والخليج بتقنية «4D»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يناير 2019, 01:20 مساء
بوستر فيلم «122» (خاص لـ بوابة الوسط)

تستقبل دور العرض السينمائي في الإمارات والخليج الفيلم المصري «122» للمخرج العراقي ياسر الياسري، يوم 10 يناير الجاري. 

ويأتي عرض فيلم «122» بعدما بدأ عرضه الرسمي في مصر 2 يناير الماضي، محققًا نجاحًا وردود فعل إيجابية من النقاد والمتابعين السينمائيين والإعلاميين، متخطيًا بعد ثلاثة أيام 3 ملايين جنيه مصري. 

ويحمل «122» الكثير من المفاجآت المشوقة خاصة وأن الفيلم يعد الأول في تاريخ السينما المصرية بتكنولوجيا «4D»، وجهّز للإثارة والإبهار متضمنًا عناصر المفاجأة المتعددة.

وتدور أحداث فيلم «122» في إطار قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية وفتاة من الصم والبكم، تقودهما ظروف الحياة إلى الدخول في عالم من العمليات المشبوهة، ولكنهما يصابا بحادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى، ليبدآ في مواجهة أسوأ كابوس في حياتهما.

ويضم فيلم «122» العديد من النجوم من بينهم طارق لطفي وأحمد داود وأمينة خليل وأحمد الفيشاوي، بجانب محمد ممدوح ومحمد لطفي كضيفي شرف، تأليف صلاح الجهيني، تصوير أحمد كردوس، ديكور أحمد فايز، مونتاج عمرو عاكف منتج فني محمد نصار ومخرج منفذ محمد الطحاوي، وقام سيف عريبي بتأليف موسيقى الفيلم.

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