«ايه ستار إز بورن» الأوفر حظ ًاللفوز بجوائز غولدن غلوب

ليدي غاغا وبرادلي كوبر خلال العرض الأول لفيلم ايه ستار أز بورن (أ ف ب)

يعتبر الفيلم الرومانسي الموسيقي «ايه ستار إز بورن» الأوفر حظًا للفوز بالجوائز الرئيسة، في حفل توزيع جوائز «غولدن غلوب» الأحد مع انطلاق موسم هذه المكافآت الهوليوودية.

ورغم أن فيلم «فايس» عن نائب الرئيس السابق ديك تشيني حاصل على العدد الأكبر من الترشحيات، يرجح أن يحصد الفيلم الأول من بطولة ليدي غاغا وبرادلي كوبر العدد الأكبر من الجوائز استعدادًا لحفل الأوسكار الشهر المقبل، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال بول ديرغارابديان من شركة «كوسكور» التي تعني بهذا المجال «فيلم ايه ستار إز بورن يملك كل المقومات الإيجابية مع نجاح على شباك التذاكر واستحسان في صفوف النقاد».

لكنه أشار إلى أن جوائز غولدن غلوب التي يمنحها أعضاء «جمعية الصحافة الأجنية في هوليوود» الذين يقارب عددهم التسعين، غالبًا ما تخفي مفاجآت، وأكد «هذا ما يجعلها ممتعة، المرشحون هذا العام في الفئات الرئيسة يستحقون الترشيح وكل شيء ممكن».

ويتزامن موعد توزيع جوائز غولدن غلوب هذا العام مع بدء التصويت لترشيحات الأوسكار، ومع أنها لا تشكل مؤشرًا واضحًا إلى نتائج الأوسكار، إلا أن جوائز غولدن غلوب تعطي زخمًا إضافيًا للفائزين.

وقال شون روبينز كبير المحللين في موقع «بوكس اوفيس كوم»: «هناك على الدوام عنصر مفاجأة في حفلات الجوائز الكبرى».

ويبدو أن «ايه ستار إز بورن» هو الأوفر حظًا للفوز بجائزة أفضل فيلم درامي من دون استبعاد فوز محتمل لـ«بلاك بانثر» أو حتى «بلاكككلانسمان».

لكن من شبه المؤكد أن فيلم «روما» للمكسيكي ألفونسو كوارون سيفوز بجائزة أفضل فيلم أجنبي، وينافس في هذه الفئة أيضًا فيلم «كفرناحوم» لنادين لبكي وهو أول فيلم لبناني يرشح للغولدن غلوب، وكوارون مرشح للفوز بجائزة أفضل مخرج أيضًا.

وينافس المخرج المكسيكي على جائزة أفضل مخرج سبايك لي عن «بلاكككلانسمان» وبيتر فاريلي عن «غرين بوك» وآدم ماكي عن «فايس» وبرادلي كوبر الذي كانت بداياته مع الإخراج مع فيلم «ايه ستار إز بورن».

ورجح خبراء استطلع آراءهم موقع «غولد ديربي» أن يفوز «ايه ستار إز بورن» بجائزة أفضل فيلم درامي وكوارون بجائزة أفضل مخرج.

وقد تفوز ليدي غاغا بجائزتين مع ترشيحها في فئة أفضل ممثلة في فيلم درامي وأفضل أغنية عن الفيلم الناجح «شالو»،وفي فئة أفضل ممثل في فيلم درامي يتنافس كوبر مع رامي مالك الذي يؤدي دور فردي مركوري مغني فرق «كوين» في فيلم «بوهيميان رابسودي».

ويرجح أن يحصد الممثل كريستيان بايل الذي يؤدي دور «ديك تشيني» جائزة أفضل ممثل مع أن آراء النقاد المتفاوتة حول الفيلم قللت من حظوظ العمل بنيل الجوائز، لكنه يواجه منافسة كبيرة من فيغو مورتنسن الذي يقوم ببطولة «غرين بوك» إلى جانب ماهرشالا علي، ويروي الفيلم قصة عازف بيانو أسود في ستينات القرن الماضي في الولايات المتحدة يوظف حارسًا أميركيًا من أصل إيطالي كسائق خلال جولة له في جنوب البلاد المنقسم عرقيًا، وفق «فرانس برس».

وعلى صعيد أفضل ممثلة في فيلم غنائي أو كوميدي تتنافس أوليفا كولمان «ذي فايفوريت» مع إميلي بلانت التي حلت مكان جولي اندروز في النسخة الجديدة من فيلم «ماري بوبينز».

وتصدر «ذي اساسينييشن أوف جاني فيرساتشي أميركين كرايم ستوري» الترشيحات مع إمكانية فوزه بأربع فئات، وسبق لهذا العمل أن كان الفائز الأكبر بجوائز «ايمي» التلفزيونية في سبتمبر.

ومن بين الأعمال القصيرة المرشحة «شارب اوبجيكتس» و«هومكامينغ» من بطولة جوليا روبرتس و«ذي كومينسكي ميثود» الكوميدي من نتفليكس.