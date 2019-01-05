رحيل الإعلامي محمد السفاقسي

طرابلس - بوابة الوسط | السبت 05 يناير 2019, 03:07 مساء
الإعلامي الليبي محمد السفاقسي في طرابلس (الإنترنت)

توفى الجمعة في طرابلس الإعلامي الليبي، محمد حسونة السفاقسي، بعد معاناة مع المرض.

ويعد الراحل من رواد الإذاعة والتلفزيون الليبيين، فهو من مؤسسي الإذاعة الليبية منذ أن كانت تتخذ من شارع الزاوية بطرابلس مقرا لها، ثم التحق بالتلفزيون الليبي منذ تأسيسه العام 1968 كمذيع أخبار، ثم كبير المذيعين، وتقلد بعدها منصب مدير التلفزيون، ثم اتجه إلى العمل الخاص، واشتهرت مقهى علاء الدين التي كان يملكها في شارع الاستقلال بالعاصمة طرابلس، بأنها كانت تجمعا للفنانين والكتاب والمثقفين الليبيين.

ويجمع المشاهدون ممن عاصروا محمد السفاقسي على الإشادة بحسن إلقائه، وتمكنه من اللغة العربية، وإطلالته المتميّزة عبر الشاشة الصغيرة.

ويشيّع جثمان الراحل عصر السبت من جامع ميزران إلى مقبرة سيدي منيدر، وتتقبل عائلته العزاء بمنزله بقرب قاعة الشعب حي الأندلس.
 

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