بريتني سبيرز تعلق نشاطها للاعتناء بوالدها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 يناير 2019, 01:22 مساء
بريتني سبيرز في بيفرلي هيلز في 12 أبريل 2018 (أ ف ب)

أعلنت مغنية البوب الأميركية بريتني سبيرز إلغاء سلسلة حفلات في لاس فيغاس، وعزت ذلك إلى رغبتها في الاهتمام بوالدها الذي يعاني حالة صحية حرجة.

وكان يفترض بنجمة البوب، التي اشتهرت خصوصًا في التسعينات ومطلع الألفية وطبعت جيلًا كاملًا من الشباب، أن تبدأ في فبراير سلسلة من الحفلات في أحد كازينوهات لاس فيغاس في إطار عرض «دومينايشن»، وفق «فرانس برس».

وكتبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي «لن أحيي حفلات في إطار عرضي الجديد دومينايشن (..) اخترت إعطاء الأولوية لعائلتي».

وأوضحت «قبل أشهر قليلة أدخل والدي المستشفى وكاد يموت» موضحة «سأكرس طاقتي كاملة الآن لعائلتي».

وكانت سلسلة هذه الحفلات في لاس فيغاس الثانية لبريتني سبيرز، التي سبق أن أحييت في هذه المدينة عروضًا، بين العامي 2013 و2017.

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