المكسيك تكتشف أول معابد الإله شيبه توتيك من حضارة الأزتيك

جزء من منحوتة تمثل صدر الإله شيبه توتيك التابع لحضارة الأزتيك عثر عليها في معبد مكرس لهذا الإله اكتشف في امكسيك في 12 أكتوبر 2018 (أ ف ب)

المعهد الوطني لعلم الإناسة والتاريخ بالمكسيك اكتشاف معبد مكرس لـ«شيبه توتيك»، وهو إله كبير لدى الأزتيك، وكانت تقدم له الأضاحي البشرية.

وقال المعهد في بيان «شيبه توتيك كان من أهم الالهة في الحقبة السابقة للغزو الإسباني. وكانت تعترف بنفوذه (..) عدة حضارات في غرب المكسيك ووسطها وفي خليج المكسيك. لكن لم يسبق أن أكتشف معبد مرتبط مباشرة بعبادته»، وفق «فرانس برس».

ويبلغ طول المعبد 12 مترًا وارتفاعه 3,5 أمتار، وهو يضم مذبحين للأضاحي وثلاثة منحوتات مصنوعة من حجر بركاني وعناصر هندسية مختلفة، تقع في جوف منشأة هرمية في ولاية بويبلا (وسط المكسيك).

وتمثل منحوتات المعبد، الذي يرجح أن يكون استخدم بين العامين 1000 و1260 بعد الميلاد، جمجمتين من 70 سنتمترًا تقريبًا وزنهما حوالى 200 كيلوغرام، فضلًا عن تمثال نصفي تغطيه جلود، وهي ترمز إلى شيبه توتيك إله الخصوبة وتجدد الدورات الزراعية والحرب.