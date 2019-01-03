متحف اللوفر الباريسي استقطب عددًا قياسيًا من الزوار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يناير 2019, 03:33 مساء
سياح أمام هرم متحف اللوفر في باريس (أ ف ب)

تخطى متحف اللوفر الباريسي، أكثر المتاحف استقطابًا للرواد في العالم، عتبة عشرة ملايين زائر في 2018 وهو رقم غير مسبوق لمؤسسة للفنون الجميلة والآثار بحسب إدارة الموقع.

وأكد رئيس المتحف ومديره، جان لوك مارتينيز، الخميس «أكثر من عشرة ملايين شخص زاروا اللوفر العام 2018 للمرة الأولى في تاريخه وفي تاريخ المتاحف كلها على ما أظن»، وفقًا لوكالة فرانس برس.

ومع 10,2 مليون زائر، سجل اللوفر ارتفاعًا بنسبة 25% مقارنة مع 2017 (8,1 مليون زائر)، كما حطم رقمه القياسي لعدد الزوار (9,7 مليون في 2012).

وفي 2017، تفوق اللوفر لناحية عدد الزوار على المتحف الوطني في الصين (8 ملايين زائر) ومتروبوليتن ميوزيم أوف آرت في نيويورك (7,3 مليون زائر).

وعزا مارتينيز هذا الرقم القياسي لاستعادة السياحة الدولية إلى باريس عافيتها بعد تراجع بنسبة 30% في عدد الزوار خلال السنوات القليلة الماضية بسبب الهجمات التي شهدتها.

كما أشار إلى أن العدد عائد بجزء منه إلى الأشغال التي شهدها المتحف في السنتين الماضيتين، والتي زادت قدرته الاستيعابية، وكلّفت الأشغال حوالي 60 مليون يورو مُوّلت بجزء كبير منها في إطار الاتفاق مع متحف اللوفر أبوظبي قبل أكثر من عام، بحسب مارتينيز.

كذلك انعكس إدخال خاصية بيع التذاكر مسبقًا عبر الإنترنت تقليصًا لمدة الانتظار مما استقطب أعدادًا أكبر من الزوار.

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