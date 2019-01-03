هاني سلامة يبدأ تصوير «قمر هادي» في سقارة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يناير 2019, 02:08 مساء
قدم هاني سلامة في رمضان الماضي مسلسل «فوق السحاب» (أرشيفية: الإنترنت)

يبدأ الفنان المصري هاني سلامة، الخميس، تصوير المشاهد الأولى من مسلسله الجديد «قمر هادي» في فيلا بمنطقة سقارة. 

تصوير المشاهد يأتي بعد فترة طويلة من التحضيرات من أجل تقديم عمل درامي مميز وجديد ويحمل العديد من المفاجآت للجمهور بداية من موضوع المسلسل وطريقة التنفيذ وتقديم الأبطال بشكل مختلف، خصوصًا بعدما شكل رؤوف وهاني ثنائيًا حققا نجاحًا خلال الفترة الماضية سواء في رمضان الماضي بمسلسل «فوق السحاب» أو قبل الماضي في مسلسل «طاقة نور».

مسلسل «قمر هادي» بطولة النجم هاني سلامة وتأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز، من إنتاج شركة «سينرجي» تامر مرسي، وإشراف عام حسام شوقي، وجار ترشيح باقي أبطال العمل خلال الأيام المقبلة.

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