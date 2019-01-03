هيئة الثقافة تدشن مسابقة سنوية للقصة القصيرة للشباب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يناير 2019, 01:11 مساء
هيئة الثقافة تدشن مسابقة سنوية للقصة القصيرة للشباب (فيسبوك)

أعلنت الهيئة العامة للثقافة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، اعتماد تنظيم مسابقة سنوية لجائزة القصة القصيرة للشباب، تمنح في 21 من شهر أبريل من كل عام الذي يصادف اليوم العالمي للإبداع والابتكار.

وحدد قرار اعتماد المسابقة جوائز للفائزين، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة، على النحو الآتي:

• الفائز الأول مبلغ وقدره (خمسة آلاف دينار).

• الفائز الثاني مبلغ وقدره (ثلاثة آلاف دينار).

• الفائز الثالث مبلغ وقدره (ألفان دينار).

• تمنح جائزة قيمتها (خمسمئة دينار) للعشرة الفائزين الآخرين.

وتتضمن شروط ومعايير المشاركة في الدورة الأولى لجائزة القصة القصيرة للشباب لهذا العام، والتي تحمل اسم الأديب والقاص الكاتب الراحل «محمد فريد سيالة» كالآتي: 

1. أن يكون المتسابق ليبي الجنسية.

2. ألا يقل عمر المتسابق عن 15عامًا ولا يزيد على 35عامًا.

3. ألا يقل عدد صفحات القصة عن (5) صفحات ولا يزيد على (30) صفحة، أو لا يقل عدد الكلمات عن (5000) كلمة ولا يزيد على (15000) كلمة.

4. يشترط في العمل عدم المساس بالثوابت الدينية والقيم الأخلاقية والوطنية.

5. أن تكون القصة من تأليف القاص المشترك نفسه ولم يشارك بها من قبل في أي مسابقة أخرى. 

6. أن تكون القصة خالية من الأخطاء اللغوية والإملائية.

7. يقدم العمل في نسخة إلكترونية (CD) وثلاث نسخ ورقية (A4) على أن يكون رقم البنط حرف الطباعة (14) مرفقة بالسيرة الذاتية والرقم الوطني للمتسابق مع صورة من إثبات الهوية. 

8. ترسل الأعمال إلى المكاتب الثقافية بالبلديات كلاً حسب إقامته أو تسلم إلى لجنة الإعداد والتحضير للمسابقة بإدارة التنمية الثقافية بالهيئة العامة للثقافة، على أن يكون آخر موعد لتسليم الأعمال يوم 15 فبراير 2019.

وتنوه لجنة الإعداد والتحضير للمسابقة بأنه سيتم طباعة القصص الفائزة بالتراتيب الأول والثاني والثالث، بالإضافة إلى العشرة الفائزين الآخرين في كتاب سيتم توزيعه على المكتبات العامة والمراكز الثقافية.

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