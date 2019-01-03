لجنة «حقوق الإنسان» تستعرض تحضيرات إعداد تقريرها الوطني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يناير 2019, 12:20 مساء
لجنة «حقوق الإنسان» تستعرض تحضيرات إعداد تقريرها الوطني (فيسبوك)

عقدت اللجنة المشكلة لإعداد التقرير الوطني لحقوق الإنسان الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا في ديوان وزارة العدل في طرابلس برئاسة وزير العدل، وحضور وزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية، وممثلين عن الهيئة العامة للثقافة، ووزارات الخارجية والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والتأهيل.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها التقارير المقدمة من الوزارات والهيئات المتمثلة في اللجنة لتنفيذ ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وقدمت اللجنة توصية بضرورة استكمال البيانات والمعلومات الواجب إعدادها، استعدادًا لإعداد التقرير الوطني لحقوق الإنسان.

وتعد اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي للتنسيق وإعداد التقرير الوطني لحقوق الإنسان، هي لجنة مكلفة بصياغة التقرير الوطني لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذه، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات ذات العلاقة.

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