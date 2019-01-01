تمديد قبول المشاركات بجائزة «الطاهر الزاوي» للشعر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 يناير 2019, 11:46 صباحا
هيئة الثقافة وقعت اتفاقية تعاون مع مؤسسة الطاهر الزاوي (فيسبوك)

قررت اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ الطاهر الزاوي للشعر الفصيح، التي تنظمها مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية، بالتعاون مع الهيئة العامة للثقافة، تمديد أجل تلقي طلبات المشاركة، حتى 10 يناير.

وبحسب صفحة الهيئة على «فيسبوك» يأتي القرار «من أجل توسيع قاعدة المشاركة في الجائزة ومنح فرصة لضمان عدد أكبر للراغبين المشاركة».

وتتلقى المؤسسة المشاركات عن طريق البريد الالكتروني poetry@stac.ly، فيما قُسِّمت الجوائز لثلاث جوائز رئيسية هي: الجائزة الأولى: 10 آلاف دينار، الثانية 7 آلاف دينار، والثالثة 4 آلاف دينار، وسيتم تسليم الجوائز في احتفالية تقام لمناسبة اليوم العالمي للشعر في 21 مارس 2019 بطرابلس، حسب منشور الهيئة.

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