«ويلمات هيمت» تختار أعمال القماطي للمنافسة بمسابقتها الدولية للكاريكاتير

من أعمال عبدالحليم القماطي (فيسبوك)

أُعلنت أسماء المشاركين في مسابقة «ويلمات هيمت» الدولية الأولى للكاريكاتير بألمانيا، وضمت القائمة اسم الرسام الليبي عبدالحليم القماطي.

وتقام نسخة هذا العام من المسابقة التي تحظى بمشاركة دولية واسعة، تحت عنوان «الحرب والإنسانية».

ويعد القماطي رسام كاريكاتير صاحب نظرة نقدية ساخرة تجاه المجتمع ومشاكله وهموم أفراده، وسبق له أن شارك في عديد المناسبات الدولية.

وقال القماطي لـ «بوابة الوسط» الاثنين: «هذه المسابقة الألمانية مهمة على الصعيد العالمي، إذ يتقدم للمشاركة فيها كثير الفنانين على مستوى العالم، لكن الأعمال جميعها تخضع للاخيتار عن طريق لجنة من متخصصين وفنانين كبار يطبقون شروطًا ومعايير صارمة لاختيار ما يصلح للمنافسة، والأعمال المختارة توثَّق في كتالوج مع منح جوائز شرفية».

وتابع القماطي بالقول: «منظمة ويلمات هيمت تأخذ على عاتقها مهمة توثيق رسوم الكاريكاتير عالميًا، ولها أهمية كبيرة للغاية».

ويشارك في المسابقة فنانون من ليبيا ومصر والجزائر وتونس وأروغواي وبريطانيا والهند وأفغانستان والأرجنتين وأرمينيا وأستراليا والنمسا وأذربيجان وبوليفيا والبرازيل وبلغاريا وكندا والصين وكولومبيا وكرواتيا وكوستاريكا وكوبا وقبرص والولايات المتحدة والتشيك وألمانيا واليونان والمجر، فضلًا عن عدد من الدول الأخرى.

من أعمال عبدالحليم القماطي (فيسبوك)