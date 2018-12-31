مشهد جنسي لجاكي شان يتسبب في طرد مسؤول بقناة إيرانية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 ديسمبر 2018, 04:07 مساء
مشهد جنسي لجاكي شان يتسبب في طرد مسؤول بقناة إيرانية (أ ف ب)

أُقيل مدير إقليمي في التلفزيون الحكومي الإيراني بعد بث القناة مشهدًا جنسيًّا نسيت اقتطاعه من أحد أفلام الممثل الصيني جاكي شان رغم القواعد الصارمة المعتمدة على صعيد الرقابة، على ما أفادت وسائل الإعلام المحلية الاثنين.

فقد صُدم المشاهدون في جزيرة كيش الإيرانية بعرض قناة التلفزيون الحكومية المحلية مشهدًا من أحد أفلام جاكي شان يظهر النجم المتمرس في الفنون القتالية في وضع جنسي مع مومس، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

هذا المشهد ينطوي على خرق كبير للقواعد المعتمدة في إيران، حيث تطبق قواعد رقابية صارمة على الشاشات المحلية تحظر حتى عرض مشاهد مصافحة بين الجنسين، وأتى الرد سريعًا بعد نشر أحد المشاهدين المقطع عبر الإنترنت.

وكتبت وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية «إيسنا»، «جرى التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع لاأخلاقية من فيلم لجاكي شان عرضته على ما يبدو القناة الحكومية في كيش».

وقالت: «هذه المشاهد المنافية تمامًا لمبادئ القناة الحكومية أفضت إلى إقالة وتأديب بعض موظفي القناة في كيش، بمَن فيهم المدير العام للمحطة في الجزيرة».

غير أن هذا القرار أثار تعليقات من بعض الإيرانيين الذين توقفوا عند عدم إقالة أي مسؤول بعد حادث الحافلة الذي أودى بحياة عشرة طلاب في جامعة آزاد في طهران الأسبوع الماضي.

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