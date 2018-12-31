«أكوامان» في صدارة شباك التذاكر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 ديسمبر 2018, 01:23 مساء
جايسن موموا في هوليوود (أ ف ب)

حافظ فيلم البطل الخارق «أكوامان» على تصدره شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية في الأسبوع الثاني لعرضه، على ما أظهرت أرقام نشرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة بيّنت استقرارًا في المراكز الخمسة الأولى في الترتيب.

وحصد هذا العمل الذي يؤدي بطولته جايسن موموا إيرادات تفوق 51 مليون دولار ليصبح مجموع عائداته حوالي 189 مليون دولار منذ بدء عرضه، وفقًا لوكالة فرانس برس.

كذلك بقي في المركز الثاني فيلم «ماري بوبينز ريتورنز» مع إميلي بلانت، حاصدًا 28 مليون دولار (حوالى 99 مليونًا في أسبوعين).

واحتفظ بالمرتبة عينها من الأسبوع الماضي فيلم «بمبلبي» الذي حل ثالثًا مع 20.5 مليون دولار (67 مليونًا في أسبوعين).

وتلاه في المركز الرابع كما في الأسبوع الفائت فيلم «سبايدر مان: إنتو ذي سبايدر فيرس» مع رجل عنكبوت نصفه أسود ونصفه الثاني أميركي لاتيني، حاصدًا 18 مليون دولار (103.6 مليون دولار في ثلاثة أسابيع).

وحل خامسًا فيلم «ذي ميول» من إخراج كلينت إيستوود وبطولته، حاصدًا 11.7 مليون دولار (60.7 مليون في ثلاثة أسابيع)، ويروي هذا الفيلم قصة جندي سابق ينقل المخدرات لحساب كارتل مكسيكي.

وفي ما يأتي المراتب الخمس المتبقية في هذا التصنيف:

6 - «فايس» مع 7.8 مليون دولار في الأسبوع الأول.

7- «هولمز أند واتسن» مع 7.3 مليون دولار في الأسبوع الأول.

8 - «سيكوند أكت» مع 7.2 مليون دولار في الأسبوع الثاني (21.8 مليون في المجموع).

9- «رالف بريكس ذي انترنت» مع 6.5 مليون دولار في الأسبوع السادس (175.7 مليون دولار في المجموع).

10-«ذي غرينش» مع 4.2 مليون دولار في الأسبوع الثامن (265.5 مليون في المجموع).

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