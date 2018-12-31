رحيل النحات والتشكيلي الليبي علي الوكواك

النحات والتشكيلي الليبي على الواكواك (فيسبوك)

توفي النحات والتشكيلي الليبي علي الوكواك إثر سكتة قلبية فجر الإثنين، عن عمر يناهز 71 عامًا في إيطاليا.

واشتهر الواكواك بقدرته على تحويل مخلفات الحرب إلى أعمال فنية، أغلبها ساهم في رسم صورة لأحداث الحرب فى مدينة بنغازي، فحول الصواريخ والقنابل والرصاص والخوذات البالية إلى أكثر من 700 منحوتة يفوق طول بعضها 18 مترًا.

ولد علي الوكواك العام 1947 في مدينة المرج، وبدأ النحت على الخشب في العام 1966 مع والده، الذي كان ينحت أدوات الطهي من الخشب، وكان أول أعماله في شكل منحوتات من النخيل استخدمها في نحت الوجوه الليبية.

شارك بالعديد من المهرجانات الفنية محليًا ودوليًا منها تونس وفرنسا وإيطاليا، وعرف كفنان يصنع الأيقونات والمنحوتات ذات الطابع والأسلوب الأفريقيين، واستخدم الخشب مادة لمنحوتاته، فصنع منه الأقنعة والأيقونات.

منحوته للفنان على الواكواك (فيسبوك)

منحوته للفنان على الواكواك (فيسبوك)

مجموعة أقنعة خشبية للنحات على الواكواك (فيسبوك)

النحات والتشكيلي الليبي على الواكواك (فيسبوك)