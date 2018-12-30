مكتب الثقافة بسرت يقيم حفلًا للمألوف والموشحات

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 30 ديسمبر 2018, 02:09 مساء
مكتب الهيئة العامة للثقافة بسرت يستضيف فرقة مصراتة للمألوف والموشحات الأندلسية (الإنترنت)

أقام مكتب الهيئة العامة للثقافة بسرت حفلاً للمألوف والموشحات الأندلسية، السبت، بمجمع قاعات واغادوغو.

وأحيت الحفل فرقة مصراتة للمألوف والموشحات، بقيادة الشيخ علي عبدالله عفط، حضره مدير الأمن ومديرو عدد من القطاعات والشركات والأجهزة والهيئات بالمدينة، وعدد من المثقفين والإعلاميين والفنانين وجمع غفير من سكان المدينة، وشبيبة الهلال الأحمر الليبي والكشافة للمألوف والموشحات الأندلسية.

وقال مدير مكتب الهيئة العامة للثقافة، علاء فكرون، لـ«بوابة الوسط» إن الهدف من إقامة الحفل هو الاحتفاء والاحتفال بالعيد الـ67 لاستقلال ليبيا، ولمناسبة تتويج مكتب الثقافة بالبلدية كأفضل مكتب لعام 2018 على مستوى الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني.

وأنشدت فرقة مصراتة للمألوف والموشحات الأندلسية عدة أناشيد صوفية، وأذكار، وموشحات، وألحان، نالت إعجاب الحضور.

وفي ختام الحفل وزعت شهادات الشكر والتقدير لفرقة مصراتة والجهات والمؤسسات التي ساهمت في إنجاح الحفل.

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