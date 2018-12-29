فيصل فخري يفوز يجائزة «مفتاح بوزيد للصحافة»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | السبت 29 ديسمبر 2018, 12:55 مساء
من حفل إعلان الفائز بجائزة مفتاح بوزيد الصحفية، النسخة الثانية 2018، بنغازي (تصوير: مريم العجيلي)

فاز الصحفي الرياضي، فيصل فخري، بجائزة «مفتاح بوزيد للصحافة» في نسختها الثانية، خلال حفل أقيم الخميس، بقاعة النوران.

وشهد الحفل إلقاء عدة كلمات بالمناسبة، إذ قال الكاتب ناصر الدعيسي، رئيس لجنة الجائزة إن «هذه الجائزة تمنح للفائز بعد تدقيق في العديد من الأسماء الصحفية».

وأشار رئيس هيئة الإعلام والثقافة، جمعة الفاخري، إلى أن قرار تدشين هذه الجائزة كان خلال فترة رئاسة خالد نجم للهيئة، وأنه سعيد بالمشاركة في نسخة هذا العام.

أما كلمة صحيفة «برنيق»، والتي كان الراحل بوزيد يرأس تحريرها، فألقاها الصحفي خالد المجبري، ثم تلى ذلك عرض شريط وثائقي عن حياة بوزيد الصحفية.

وعن الجائزة، قالت حنان العبيدي زوجة بوزيد وأحد أعضاء اللجنة «كان من المفترض أن تعلن الجائزة في 26 مايو، وهو اليوم الذي استشهد فيه بوزيد، إلا أنها تأجلت بسبب العديد من الظروف، ورأينا أن نقدمها الآن قبل مغادرة هذا العام».

وعن الترشيح، قالت العبيدي إن جائزة مفتاح بوزيد تمنح لصحفيين ليبيين أو مؤسسات صحفية خاصة أو عامة توافرت في أعمالها عناصر الإبداع والموضوعية والقدرة في الوصول إلى أوسع قطاعات المجتمع الإنساني في المجالات التالية:
التحقيق أو التقرير الصحفي
المقالة أو القصة الصحفية
الإخراج الصحفي
الريادة الصحفية
لخبر الصحفي
الرسم الساخر (الكاريكاتير)
التصوير الصحفي

من حفل إعلان الفائز بجائزة مفتاح بوزيد الصحفية، النسخة الثانية 2018، بنغازي (تصوير: مريم العجيلي)
من حفل إعلان الفائز بجائزة مفتاح بوزيد الصحفية، النسخة الثانية 2018، بنغازي (تصوير: مريم العجيلي)
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