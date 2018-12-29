فيلم تلفزيوني بريطاني حول بريكست

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 ديسمبر 2018, 10:19 صباحا
بنيديكت كامبرباتش يقوم ببطولة فيلم «بريكست: ذي أنسيفيل وار» (أ ف ب)

يبث التلفزيون البريطاني في يناير، فيلمًا يركز على الدور الذي أداه خبراء استراتيجيًا وأهمية البيانات الشخصية في الحملة التي سبقت تنظيم الاستفتاء حول البريكست، وهو من بطولة الممثل بنيديكت كامبرباتش.

وكتب سيناريو هذا الفيلم جيمس غراهام وهو بعنوان «بريكست: ذي أنسيفيل وار». وستبثه محطة «تشانل 4» في 7 يناير، مع استئناف البرلمان أعماله في بريطانيا بعد عطلة عيد الميلاد، وقبل عملية تصويت مصيرية للبلاد، حول اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، المبرم بين لندن وبروكسل، وفق «فرانس برس».

ويؤدي كامبرباتش دور دومينيك كامينغز، مدير الحملة الرسمية المؤدية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي «فوت ليف»، قبل استفتاء يونيو 2016.

وفي الأسابيع التي سبقت الاستفتاء، دعم كامبرباتش بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي. وأيد البريطانيون بنسبة 52 % الخروج منه خلافًا لتوقعات حكومة ديفيد كامرون وتمنياتها.

وقال الممثل (42 عامًا): «أردت أن أرفع التحدي لأتحول إلى شخص بعيد جدًا عما أنا عليه وأن أرى العالم من منظاره».

ولعب دومينيك كامينغز، غير المعروف جدًا من الجمهور، دورًا يعتبر حاسمًا بقراره خوض حملة تستند إلى شبكات التواصل الاجتماعي وجمع البيانات الشخصية، بدلًا من التجمعات السياسية التقليدية.

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