رواية «الحساب» بصدارة قائمة الأعلى مبيعًا

رواية «الحساب» بصدارة قائمة الأعلى مبيعًا (أرشيفية:انترنت)

صعدت رواية «الحساب» لجون غريشام للمركز الأول في قائمة نيويورك تايمز لأعلى الكتب مبيعًا في الأسبوع الأخير، بينما حلت رواية «كل نفس» لنيكولاس سباركس في المركز الثاني.

وفي المركز الثالث جاءت رواية «عندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمر» لداليا أوينز، واحتلت رواية «نار ودماء» لجورج مارتن المركز الرابع، وفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز».

وفي المركز الخامس والأخير في القائمة جاءت رواية «الهدف: الكس كروس» لجيمس باتيرسون للأسبوع الثالث على التوالي.

وعلى مستوى الأعمال غير الأدبية احتل كتاب «صيرورة» لميشيل أوباما المركز الأول للأسبوع الخامس على التوالي، فيما جاء كتاب «لب المسألة كلها» لتشارلز كروثامر في المركز الثاني للأسبوع الثاني على التوالي.

وثالثًا حل كتاب «متعلمة» لتارا وستوفر، وجاء كتاب «قتل الاس اس» لبيل أوريلي ومارتن ديوغارد في المركز الرابع.

أما كتاب «قيادة» لدوريس غودوين فجاء في المركز الخامس والأخير بالقائمة.