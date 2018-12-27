«شرم الشيخ للسينما الآسيوية» يكثف اجتماعاته استعدادا للدورة الثالثة

رئيس مهرجان «شرم الشيخ للسينما الآسيوية» المخرج مجدي أحمد علي (خاص لـ بوابة الوسط)

تعقد إدارة مهرجان «شرم الشيخ للسينما الآسيوية» برئاسة المخرج مجدي أحمد علي اجتماعات مكثفة لتوفير كل الدعم اللازم للدورة الثالثة المقرر انعقادها في الفترة من 2 إلى 8 مارس المقبل، بحضور الكاتب الصحفي جمال زايدة رئيس مؤسسة «نون»، والناقد الكبير يوسف شريف رزق الله نائب رئيس المؤسسة، الناقدة ماجدة موريس، مدير التصوير وديد شكري، الموسيقار راجح داوود، اللواء علي القليوبي المدير العام للمؤسسة والمحاسب القانوني فهمي فؤاد.

وأعرب مجلس الأمناء عن بالغ التقدير للمخرج مجدي أحمد علي الذى يقود فريقًا فنيًا، وسينمائيًا على أعلى مستوى من أجل خروج المهرجان في أفضل صورة.

كما حرص القائمون على المهرجان على توجيه الشكر للجهات الداعمة المهرجان وعلى رأسهم وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، وزيرة السياحة رانيا المشاط، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، لتوفيرهم كل الدعم كي يخرج المهرجان في صورة تليق بشرم الشيخ.

كما وجه مجلس الأمناء التحية والشكر لمستشار وزير الثقافة ورئيس المركز القومي للسينما، الدكتور خالد عبدالجليل رئيس المركز القومي للسينما، ونقيب المهن السينمائية المخرج مسعد فودة، وعميد معهد السينما الدكتور محسن التوني، ورئيس الأكاديمية العربية البحرية الدكتور إسماعيل عبدالغفار، وعميدة كلية اللغة والإعلام الدكتورة عزة هيكل.

مهرجان «شرم الشيخ للسينما الآسيوية» تنظمه مؤسسة «نون للثقافة والفنون» التي يرأسها الكاتب الصحفي جمال زايدة، وهي مؤسسة أهلية لا تهدف للربح، أسسها المخرج الكبير الراحل محمد كامل القليوبي، والمخرج الكبير داود عبدالسيد، والناقد السينمائي الكبير يوسف شريف رزق الله، والناقدة ماجدة واصف، ومدير التصوير وديد شكري والناقدة ماجدة موريس، حيث تم إطلاق أربع دورات لمهرجان «الأقصر للسينما المصرية والأوروبية» ثم أطلقت مهرجان «شرم الشيخ السينمائي».