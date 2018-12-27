بالفيديو: الإماراتية ميرا تطرح «شي بخاطري»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 ديسمبر 2018, 12:38 مساء
الفنانة الإماراتية ميرا (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت الفنانة الإماراتية ميرا أغنية جديدة بعنوان «شي بخاطري» تدعو من خلالها إلى الحوار وتقبل الرأي الآخر بين الطرفين وخاصة الحبيبين. 

الأغنية الجديدة من كلمات سعود السبيعي وألحان سلطان السيف وتوزيع للمايسترو عثمان عبود، ومن إنتاج «سليبرتي أفنت مانجمنت».

وأكدت ميرا في بيان لها أنها سعيدة باختيارها الجديد والمختلف بكلمات أغنية «شي بخاطري»، متمنية أن تلاقي الأغنية حظها في الانتشار بين الجمهور الذي ينتظر دائمًا الشيء الجديد والمتميز، موضحة أنها بحثت عن ذلك في اختياراتها الغنائية. 

كما انتهت ميرا من تسجيل مجموعة أغنيات بشكل وأسلوب جلسة غنائية خليجية، إذ اختارت لها مجموعة من الأغنيات التي أحبت تقديمها بصوتها وأسلوبها الغنائي مع المحافظة على أصالة الألحان الأصلية لكل أغنية، مؤكدة أنها سعيدة بهذه التجارب الجديدة التي تقدمها خلال مشوارها الفني الذي يعد في بداياته، والتي ستطرحها عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب» خلال الفترة المقبلة.

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