افتتاح معرض جدة الدولي للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 ديسمبر 2018, 11:43 صباحا
افتتاح معرض جدة الدولي للكتاب (أرشيفية:انترنت)

بدأت الدورة الرابعة من معرض جدة الدولي للكتاب في المملكة العربية السعودية تحت شعار «الكتاب تسامح وسلام» بمشاركة 400 دار نشر من 40 دولة.

يقدم المعرض 180 ألف عنوان كتاب في شتى مجالات المعرفة والعلوم والآداب والفنون، وفقًا لوكالة رويترز.

افتتح المعرض، الأربعاء، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ومحافظ جدة رئيس اللجنة العليا للمعرض الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ووزير الإعلام عواد العواد.

وكرَّم الأمير خالد الفيصل في الافتتاح مجموعة من رواد الإعلام بالسعودية، وهم الإعلامي حسين بن محمد نجار، والكاتب حمد بن عبد الله القاضي، ورئيس تحرير صحيفة الجزيرة خالد بن حمد المالك، والإعلامي عبد الله بن حمزة راجح، والمذيعة نوال بنت أحمد بخش.

ويبدأ المعرض في استقبال زواره في أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية بدءًا من الخميس وحتى الخامس من يناير المقبل

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