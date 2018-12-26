«خطيب مراتي» أول فيلم مصري بلغة الإشارة

من كواليس فيلم «خطيب مراتي» (خاص لـ بوابة الوسط)

قررت شركة «أفلام مصر العربية» المنتجة لفيلم «خطيب مراتي» عرضه تجاريًّا في شهر فبراير المقبل.

يشهد العرض التجاري للفيلم مفاجأة غير مسبوقة في تاريخ السينما بالشرق الأوسط والعالم، حيث سيتم عرض نسختين من الفيلم في الوقت نفسه، إحداهما ناطقة بطولة الفنانين أحمد سعد ومحمد كريم وريم البارودي وإيهاب فهمي، والوجه الجديد الفنانة التونسية إيمان العميري، وندى عادل وليلى حسين ووائل العوني والفنان الراحل محمد متولي ومي صالح ونهال عنبر ومحمد غنيم، ويشارك في النسخة الناطقة صفوت حسن وهو من ممثلي الصم.

وتوجد نسخة أخرى من الفيلم بلغة الإشارة أبطالها من الصم وضعاف السمع، محمد طارق ومصطفى هاشم وهاجر جمال (مادونا) وسيلفيا سامي وأحمد رجال ودعاء السيد وأحمد جمال ومجدي محمد وفوزية علي وسوزي سويلم وأسامة يوسف، ويشارك في هذه النسخة من الممثلين المحترفين كل من ندى عادل وحسن حرب. الفيلم من تأليف وإخراج أحمد عفيفي.

من كواليس فيلم «خطيب مراتي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس فيلم «خطيب مراتي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس فيلم «خطيب مراتي» (خاص لـ بوابة الوسط)