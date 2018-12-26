المسرح الشعبي يُفتتح بعرض «جاك الليل»

يفتتح المسرح الشعبي مجددًا، نهاية ديسمبر، بعرض مسرحية «جاك الليل»، من تأليف علي الفلاح وإخراج محمد الصادق، وبطولة الفنانة سعاد خليل والفنان رافع نجم والفنان فرج الترهوني.

وأوضح الفنان محمد الصادق أن العمل يشارك فيه عدد كبير من الفنانين والتصميم الديكور لعوض الفيتوري وتنفيذ موسيقى أنس العريبي وتشغيل الموسيقى محمد الفاخري وإضاءة هشام الطيرة، ومساعد مخرج أسامة الزروق وتصميم الدعاية أحمد العريبى إشراف عام الطيب الطيرة.

وشارك الصادق بمسرحية «جاك الليل» في مهرجان درنة الشهر الماضي، وحاز إعجاب الجمهور، كما سبق وشارك أيضًا بالعمل نفسه في مهرجان تونسي.

والمسرح الشعبي لم يفتح أبوابه منذ نحو سبع سنوات، وقبلها كان يخضع للصيانة في عهد النظام السابق، ثم افتتح إلا أن الحظ لم يحالفه، حيث يقع في موقع اشتباكات (البلاد)، فأقفل من جديد ليعود محتاجًا إلى الصيانة، بعد ما طالته أيدي التخريب والسرقة.

الفنانة سعاد خليل (تصوير: مريم العجيلي)