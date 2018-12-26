المسرح الشعبي يُفتتح بعرض «جاك الليل»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الأربعاء 26 ديسمبر 2018, 03:01 مساء

يفتتح المسرح الشعبي مجددًا، نهاية ديسمبر، بعرض مسرحية «جاك الليل»، من تأليف علي الفلاح وإخراج محمد الصادق، وبطولة الفنانة سعاد خليل والفنان رافع نجم والفنان فرج الترهوني.

وأوضح الفنان محمد الصادق أن العمل يشارك فيه عدد كبير من الفنانين والتصميم الديكور لعوض الفيتوري وتنفيذ موسيقى أنس العريبي وتشغيل الموسيقى محمد الفاخري وإضاءة هشام الطيرة، ومساعد مخرج أسامة الزروق وتصميم الدعاية أحمد العريبى إشراف عام الطيب الطيرة.

وشارك الصادق بمسرحية «جاك الليل» في مهرجان درنة الشهر الماضي، وحاز إعجاب الجمهور، كما سبق وشارك أيضًا بالعمل نفسه في مهرجان تونسي.

والمسرح الشعبي لم يفتح أبوابه منذ نحو سبع سنوات، وقبلها كان يخضع للصيانة في عهد النظام السابق، ثم افتتح إلا أن الحظ لم يحالفه، حيث يقع في موقع اشتباكات (البلاد)، فأقفل من جديد ليعود محتاجًا إلى الصيانة، بعد ما طالته أيدي التخريب والسرقة.

الفنانة سعاد خليل (تصوير: مريم العجيلي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«BBC» تعيد عرض الفيلم الوثائقي «START UP LIBYA»
ثقافة وفن
مهاجم منتخب إسرائيل «يربك» محبي ليفربول وسط ترقب صلاح
رياضة عالمية
بعد الهجوم على مقر وزارة الخارجية... النائب لؤي الغاوي يحمل ثلاث جهات مسؤولية ...
ليبيا
العريبي: لابد من إقصاء مجلس اتحاد الكرة الليبي بالكامل
رياضة محلية
مدرب الأهلي طرابلس يرفض المنتخب ويطالب اتحاد الكرة باحترام الليبيين
رياضة محلية
شاهد.. كلمة السراج لمناسبة ذكرى الاستقلال
ليبيا
كاركاتير حليم - اليوبيل الذهبي للتلفزيون الليبي
كاريكاتير
بالفيديو: اجتياح موجات المدّ البحري لحفل موسيقي في إندونيسيا
منوعات
تراجع الدولار في السوق الموازية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: معايير توزيع الموارد الوطنية وصرف الموازنات (3 - 5)
ليبيا
ميناء الخمس: شحنة الأسلحة المضبوطة الثلاثاء «صوتية» والقانون الليبي يجرّمها
ليبيا
حوار/ محمد علي عبدالقادر للوسط: قريباً سيبدأ العمل في مطار الأبرق وستكون هناك ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أفضل مشروب للحفاظ على الذاكرة