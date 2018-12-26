«BBC» تعيد عرض الفيلم الوثائقي «START UP LIBYA»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 ديسمبر 2018, 01:21 مساء

كشفت قناة «BBC» عزمها إعادة بث الفيلم الوثائقي «START UP LIBYA»، الذي يحكي قصة المتسابقين بمسابقة «إنجازي» التي أطلقتها شركة تطوير للأبحاث (إحدى الشركات المملوكة للصندوق الليبي للاستثمار الداخلي) بشراكة مع منتدى ريادة الأعمال بجامعة MIT الأميركية العام الماضي، إذ أقيمت المرحلة النهائية وحفل الإعلان عن الفائزين في العاصمة اللبنانية بيروت.

وسيعرض الجزء الأول من الفيلم على قناة «BBC World» السبت، 29-12-2018 على تمام الساعة 10:10 مساءً بتوقيت ليبيا، ويعاد العرض الأحد على تمام الساعة 05:10 مساءً بتوقيت ليبيا.

ويحكي الفيلم قصة شباب من مختلف أنحاء ليبيا شاركوا في المسابقة الخاصة برواد الأعمال، حيث تنقل المشاركون بين مدينتي بنغازي وبيروت لنيل التدريبات المكثفة والدخول في تصفيات، ليعلن في بيروت ثلاثة فرق فائزة من أصل 20 فريقًا.

وخلال حديثها عن الفيلم، قالت «بي بي سي»، في تقديمه عبر موقعها الإلكتروني إن بعض الشباب الليبيين وجدوا طرقًا لإحداث التغيير، بعد معاناة لسنوات من الاضطراب في بلد مزّقته الحرب، لافتة إلى أنّ فرقًا من جميع أنحاء البلاد تقدموا بطلب للمشاركة في مسابقة «إنجازي»، وهي أول منافسة ناشئة في ليبيا.

وبعدما شارك 20 فريقًا في الدور نصف النهائي الذي أقيم ببنغازي، توجهت عشرة فرق إلى نهائيات كأس العالم في بيروت، كما توِّجت الفرق الثلاثة الفائزة برحلة إلى العاصمة البريطانية، لندن، زاروا خلالها حاضنات الأعمال ومساحات العمل المشتركة، كما تعرفوا على رواد الأعمال العالميين ومراكز الابتكار في لندن.

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«BBC» تعيد عرض الفيلم الوثائقي «START UP LIBYA»
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