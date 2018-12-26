هيثم درباش يبدأ تجارب مسرحية «افرح بيا»

هيثم درباش وفريق العمل خلال تجارب مسرحية افرح بيا» (تصوير: مريم العجيلي)

يخرج الفنان هيثم درباش مسرحية شعبية على المسرح الوطني بنغازي، بعنوان «افرح بيا»، كتبها توفيق الفيتوري وإدارة مسرحية عوض الفيتوري.

ويقوم درباش ببطولة العمل، بمشاركة عدد من الممثلين الشباب منهم مراد العرفي وطارق المسماري ومحمد الفرجاني والعديد من شباب المسرح الوطني.

ويقول النجم الليبي لـ«بوابة الوسط» إن «المسرحية تتحدث عن المطار وما يحدث فيه من مشاكل وتجاوزات من المسؤولين ومن المواطن، وصولًا إلى تونس والعلاج بها والتجاوزات والعديد من المشاكل التي تحدث هناك».

ويتابع درباش: «المسرحية اجتماعية كوميدية تناقش قصة العلاج في تونس وابتزاز الليبي لليبي، ولا نغفل على وقوف بعض الليبيين في الغربة مع الليبي، أي أننا لم نتطرق إلى السلبي فقط بل تناولنا كل الجوانب».

هيثم درباش في تجارب مسرحية افرح بيا» (تصوير: مريم العجيلي)