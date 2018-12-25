تهمة الاعتداء الجنسي ستوجه إلى كيفن سبايسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 11:31 صباحا
كيفن سبايسي في نيويورك، 24 مايو 2017 (أ ف ب)

ذكرت صحيفة «بوسطن غلوب» أن الممثل الأميركي كيفن سبايسي سيتهم بالاعتداء الجنسي على مراهق في يوليو 2016 قرب بوسطن. ونقلت الصحيفة النبأ عن المدعي العام في جزيرة نانتاكيت حيث وقع الاعتداء المفترض.

وتجري شرطة جزيرة نانتاكيت تحقيقًا منذ نوفمبر 2017 حول هذا الاعتداء المفترض. وكشفت والدة المراهق الصحفية هيذر انورو خلال مؤتمر صحفي أنها رفعت شكوى ضد الممثل الحائز جائزتي أوسكار وبطل مسلسل «هاوس أوف كاردز»، وفق «فرانس برس».

وذكرت الصحيفة نقلًا عن المدعي العام المحلي مايكل أوكيف قوله إن الممثل البالغ 59 عامًا الذي يتهمه رجال عدة باعتداءات جنسية منذ بدء حركة «#مي تو»، ستوجه إليه التهمة رسميًّا في السابع من يناير.

وفي اتصال معها اختارت أجهزة المدعي العام عدم تأكيد هذه المعلومة فورًا.

وقالت والدة المراهق خلال مؤتمر صحفي عقدته في نوفمبر 2017 إن سبايسي حمل ابنها البالغ 18 عامًا في حينه على تناول الكحول في مطعم «قبل أن يدس يده في سرواله ويتمسك بعضوه التناسلي».

ولم يتوقف الاعتداء إلا عندما ذهب الممثل إلى المراحيض، بحسب ما روت الوالدة وأتت امرأة لمساعدة الصبي الذي بدا مضطربًا وطلبت منه أن يغادر سريعًا.

وقالت إن نجلها لم يتقدم بشكوى فورًا «بسبب الإحراج والخوف خصوصًا».

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