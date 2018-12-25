وفاة الموسيقي الأرجنتيني خايمي توريس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 10:31 صباحا
خامي توريس في صورة غير مؤرحة وزعتها صحيفة «نوتيسياس أرخنتيناس» في 24 ديسمبر 2018 (أ ف ب)

توفي الموسيقي الأرجنتيني خايمي توريس الذي عرَّف العالم بآلة تشارانغو الوترية التقليدية في منطقة الانديس، الإثنين، عن ثمانين عامًا، بحسب ما أعلنت ابنته.

وقالت ابنته ووكيلة أعماله، سوليداد توريس، لجريدة «كلارين»، «اليوم (الإثنين) ينبغي أن نحتفل ونحن نفكر به ونستمع إلى أنغام آلته تشارانغو»، وفق «فرانس برس».

توريس المغني والمؤلف الموسيقي هو العازف الرئيس لهذه الآلة في الموسيقى الشعبية الأرجنتينية منذ منتصف القرن الماضي.

وقالت الإخصائية بهذه الآلة سيلفيا مخول: «خايمي توريس عزف مع الجميع. وإرثه لا ينضب».

ولد توريس في الأرجنتين من أبوين بوليفيين في 21 سبتمبر 1938، وعرّف العالم بهذه الآلة التي تضم خمسة أزواج من الأوتار المزدوجة، والتي حققت شهرة كبيرة من خلال عمل «ميسا كريويا» للمؤلف الموسيقي أرييل راميريس العام 1964.

وقام خايمي توريس بعدة جولات أوروبية، وشارك في افتتاح كأس العالم لكرة القدم في ألمانيا العام 1974.

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