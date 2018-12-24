أعمال بيار سولاج بين متاحف فرنسا ونيويورك

الفنان الفرنسي بيار سولاج، 28 مايو 2014 (أ ف ب)

يكرم متحف لوفر آخر العام المقبل الفنان التجريدي الفرنسي بيار سولاج الذي بلغ الإثنين، التاسعة والتسعين، وهو قد يكون أيضًا نجم معرض كبير يقام في نيويورك.

فبين الحادي عشر من ديسمبر 2019 والتاسع من مارس 2020، ستعرض لوحاته في المتحف الباريسي، بحسب ما أعلن في مقابلة صحفية الإثنين، وفقًا لـ«فرانس برس».

وبعد ذلك، ينوي وكيل أعماله إيمانويل بيروتان تنفيذ مشروع يتناول سنواته المئة ومجمل أعماله، بين متاحف فرنسا ونيويورك.

وقال: «إنه مشروع مجنون ماليًّا، لا أعرف إن كان سيتمكن من تنفيذه».

وسيتضمن المعرض في اللوفر مئة من أعماله رسمها بين العامين 1946 و2004، تُعرض وفقًا للتسلسل الزمني.