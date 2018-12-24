ورشة عمل ببني وليد حول دور الإعلام في نشر ثقافة السلام

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 24 ديسمبر 2018, 04:01 مساء
ورشة عمل ببني وليد حول دور الإعلام في نشر ثقافة السلام

أُقيم بمركز التدريب بكلية الهندسة الإلكترونية، الأحد، بمدينة بني وليد ورشة عمل بعنوان «دور الإعلام في نشر ثقافة السلام وحقوق الإنسان»، بإشراف منظمة «لماذا أنا» لحقوق المرأة بالتعاون مع «مؤسسة ليبيا للتنمية والتوعية الثقافية» ببني وليد.

وأوضح الإعلامي والمخرج وليد البراني، أحد المشاركين في الورشة، شارك بالورشة عدد من الإعلاميين والصحفيين بمختلف الوسائل الإعلامية المحلية، وتم التعرف على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكيفية إيصال ثقافة السلام إلى كافة الشرائح المجتمعية من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف البراني، أن الورشة تناولت «مفاهيم حقوق الإنسان والعهد والقانون الدولي الإنساني وكيفية التغطية الصحفية للمواضيع القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان».

كما تطرقت الورشة إلى دور الإعلام في تعزيز ثقافة السلام وحقوق الإنسان على مدى العصور المختلفة، وكيفية الاستفادة من وسائل الإعلام الحديثة في هذا المجال.

ورشة عمل ببني وليد حول دور الإعلام في نشر ثقافة السلام
ورشة عمل ببني وليد حول دور الإعلام في نشر ثقافة السلام
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