المؤتمر الدولي الثاني للسياحة في ليبيا إبريل المقبل

المؤتمر الدولي الثاني للسياحة في ليبيا إبريل المقبل (فيسبوك)

ينظم بمدينة يفرن في 18 إبريل المقبل، المؤتمر الدولي الثاني للسياحة في ليبيا، بشعار «ليبيا وجـهة سياحية تستدعي الاكتشاف»، و برعاية الهيئة العامة للسياحة وبلدية يفرن.

ويهدف المؤتمر إلي التأكيد على أن ليبيا مقصد سياحي وبيئة علمية مميزة، وتسليط الضوء على وجهات سياحية في ليبيا ذات تنوع ثقافي، ومد جسور التواصل بين القطاعات العاملة فى المجال السياحي و الباحثين والاكاديميين محليًا و دوليًا، ودعم دور السياحة في تحقيق التنمية المستدامة فى ليبيا، والتعرف على أحدث التقنيات العملية المستخدمة فى تطوير السياحة، وفقًا للصفحة الرسمية للمؤتمر.

كما يهدف المؤتمر إلي تحليل حالة القطاع السياحي فى ليبيا والمشاكل التى يعاني منها نتيجة الوضع الراهن في البلاد، و توجيه صناع القرار السياحي والاقتصادي إلي أهمية ومكانة مدن الجبل فى التنمية السياحية، ومحاولة إحداث التوازن بين العملية السياحية بمدن الجبل و استغلال المواقع السياحية مع الاخذ في الاعتبار حاجيات فئات المجتمع محليا وضورة مساهمتهم في التنمية السياحية، وتقديم توصيات من شأنها وضع حلول تخدم قطاع السياحة الليبي.

ومن هم محاور المؤتمر، تداعيات الازمة الامنية على السياحة فى ليبيا والتشريعات والحماية القانونية للمواقع السياحية والسياح، ودراسة التراث العمراني المحلي و تسويق المكون الثقافي كمنتوج سياحي، ودور الجهات المختصة بالتراث الثقافي فى عملية الحماية والصون، و دور المجتمع فى التنمية السياحية، والتحديات المؤثرة في جذب الاستثمارت السياحية، ودور وسائل الاعلام في نشر الوعي والتسويق للسياحة، وأهمية استخدام التقنيات الحديثة فى مجال السياحة، وعرض التجارب العربية والدولية فى تطوير هذا القطاع.

ويشمل برنامج المؤتمر إقامة مهرجان يفرن السياحي الاول، وزيارة المشاركين لأهم المعالم فى المدينة.