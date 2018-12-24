انطلاق فعاليات مهرجان إيراتو السينمائي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 ديسمبر 2018, 02:28 مساء
انطلاق فعاليات مهرجان إيراتو السينمائي بمدينة طرابلس (فيسبوك)

انطلقت، الأحد، فعاليات مهرجان إيراتو السينمائي لحقوق الإنسان في دورته الثانية بشعار «سينما للجميع» بمسرح كلية التربية جنزور بمدينة طرابلس.

وسيعرض المهرجان الذي يختتم في 27 ديسمبر الجاري، مجموعة كبيرة من الأفلام القصيرة المحلية والدولية التي تتنافس ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.

مسابقة الأفلام القصيرة المحلية تتنافس ضمنها ستة أفلام، أما مسابقة الأفلام الدولية فتتنافس فيها ثمانية وثلاثون فيلمًا من ست عشر دولة، كما تتضمن فعاليات المهرجان ندوات وورش عمل.

ومن الدول المشارِكة بالدورة الثانية للمهرجان تونس والعراق وفلسطين ولبنان والأردن، والأرجنتين وألمانيا وسورية وفرنسا واليمن ومصر وإيران والمغرب واستونيا.

وتضم لجنة تحكيم المهرجان كلاً من نورالدين الورفلي رئيسًا، وعضوية كل من علي خليفة وعمر هندر والفنان والمخرج عبد المجيد الميساري ومحمد إقميع.

وتنظم ورشة عمل عن كيفية صناعة الأفلام القصيرة، الاثنين، يقدمها المخرج الليبي مؤيد الزابطية، وتعرض مجموعة من الأفلام القصيرة، كما ينظم الثلاثاء يوم للعائلة والطفل يتضمن عروضًا لأفلام قصيرة وفقرات موسيقية وألعابًا ومسابقات وحلقات رسم.

الاربعاء تنظم ندوة بعنوان «نافذة عن تاريخ السينما الليبية» للمخرج الليبي عبد الله الزروق، كما سيتم عرض مجموعة من الأفلام القصيرة و فقرات موسيقية، ويختتم المهرجان فعالياته الخميس.

وأوضح رئيس المهرجان أنور قرقوم في بيان أن « المهرجان يهدف إلي تنمية قدرات ومهارات التواصل لدص صناع الأفلام، وجعل المهرجان مركزًا إبداعيًا لصناعة الأفلام السينمائية القصيرة، ومكانًا لتبادل الخبرات والتفاعل بين المخرجين».

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