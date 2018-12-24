إعلان لجنة مشاهدة أفلام «شرم الشيخ للسينما الآسيوية»

رئيس مهرجان «شرم الشيخ» المخرج مجدي أحمد علي (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت إدارة مهرجان «شرم الشيخ للسينما الآسيوية»، المقرر انعقاده في الفترة من 2 إلى 8 مارس المقبل في مدينة شرم الشيخ، برئاسة المخرج مجدي أحمد علي، عن اختيار لجنة مشاهدة الأفلام.

اللجنة تتكون من النقاد خالد عبدالعزيز وصفاء الليثي ووفاء السعيد ومحمد طارق ورامي المتولي، حيث حرصت لجنة المشاهدة عقب تكوينها على تكثيف اجتماعاتها لتحديد الأفلام التي ستشارك في عروضها المختلفة خلال الدورة المقبلة.

وأكدت إدارة المهرجان أن اختيار أعضاء لجنة المشاهدة جاء مراعاة للتنوع من حيث انتمائهم لأجيال ومدارس نقدية مختلفة، بالإضافة إلى اهتمام أعضاء اللجنة بالسينما الآسيوية، خصوصًا أن كل الأفلام التي ستتنافس أو تعرض خلال دورة المهرجان بعام 2019 هي أفلام تنتمي إلى قارة آسيا.